نصف الفلسطينيين "لاجئون"

أفاد إحصاء جديد، أن نسبة اللاجئين تشكل نصف إجمالي عدد الفلسطينيين حول العام والبالغ عددهم 13 مليون نسمة.

أرقامٌ صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني، بمناسبة يوم اللاجئ العالمي والذي يصادف العشرين من يونيو/حزيران كل عام.

وجاء في تقرير نشره مركز الإحصاء، وتلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن "سجلات وكالة الغوث (الأونروا) تشير إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها عام 2018، وصل نحو 6 ملايين".

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين، و"هم بذلك يشكلون ما يقرب من نصف الفلسطينيين في العالم والبالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة".

ومفندا الأرقام، بيّن المركز أن نسبة اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في الضفة الغربية بلغت في العام 2018 ما نسبته 17% مقابل 25% في قطاع غزة.



أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى "الآونروا"، في الأردن حوالي 39%، في حين وصلت 9% في لبنان و11% بسوريا، وفق التقرير نفسه.





وذكّر مركز الإحصاء، بأحداث النكبة التي "شكّلت مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت من تطهير عرقي حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية".

واستنادا إلى معطيات مركز الإحصاء، فقد بلغت نسبة اللاجئين في فلسطين حوالي 41 % من مجمل السكان المقيمين في نهاية العام 2018.

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وبين أن نسبة اللاجئين في الضفة الغربية بلغت 26% من السكان، في حين بلغت 64% في قطاع غزة.

وبناء على بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، فإن حوالي 7% من اللاجئين الفلسطينيين يعانون من صعوبة مقارنة بـ 5% بين غير اللاجئين، وفق مركز الإحصاء.

اللاجئون في الشتات

وفي دراسة أعدتها مؤسسة (FAFO) حول الأوضاع المعيشية في المخيمات الفلسطينية بالأردن لعام 2011، أظهرت أن حوالي 40% من سكان المخيمات دون سن 15 سنة من العمر.

ووفق الدراسة نفسها،بلغ متوسط حجم الأسرة في مخيمات الأردن خمسة أفراد. أما الأمية فوصلت 8.6% لدى الأفراد ممن هم في سن 15 سنة فأكثر.

فلسطينيو لبنان

وأظهرت نتائج التعداد العام للاجئين الفلسطينيين في لبنان لعام 2017، أن اللاجئين هناك يتمركزون في منطقة صيدا بواقع 36%، ثم منطقة الشمال بواقع 25%.

بينما بلغت نسبتهم في منطقة صور حوالي 15%، ثم في بيروت بواقع 13%، كما بلغت هذه النسبة في منطقة الشوف 7%، ثم البقاع بواقع 4%.

وأشارت النتائج إلى أن حوالي 5% من اللاجئين يملكون جنسية غير الجنسية الفلسطينية.

كما لفتت إلى أن حوالي 7.2% من اللاجئين الفلسطينيين (10 سنوات فأكثر) في لبنان أميون (لا يستطيعون القراءة والكتابة).

أما نسبة الالتحاق بالتعليم للأفراد (3-13 سنة) فوصلت لحوالي 94%، بينما بلغت نسبة الحاصلين على شهادة جامعية فأعلى حوالي 11%.

واظهرت النتائج أن معدل البطالة بين اللاجئين الفلسطينين (15 سنة فأكثر) في لبنان، بلغ حوالي 18% من المشاركين في القوى العاملة.