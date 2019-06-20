انت الان تتابع زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمالي بيرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر شمالي بيرو صباح اليوم الخميس. وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

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