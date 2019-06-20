انت الان تتابع البيت الأبيض: ترامب أُطلع على تقارير عن تعرض السعودية لهجوم صاروخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تقارير عن ضربة صاروخية على المملكة العربية السعودية".

وأضافت ساندرز في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء: "نحن نراقب الوضع عن كثب ونواصل التشاور مع شركائنا وحلفائنا".

كانت جماعة الحوثي في اليمن، قد أعلنت مساء الأربعاء عن استهداف محطة كهرباء سعودية في جيزان بصاروخ كروز.

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ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن المتحدث العسكري باسمهم العميد يحيى سريع أن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا نوع كروز على محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان" مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية.

وأضاف أنه " لاتزال هناك مفاجآت كبيرة قادمة بإذن الله نستهدف من خلالها مواقع أكثر حساسية بالنسبة للنظام السعودي في حال استمر في تصعيده وعدوانه".

كان الحوثيون قد هددوا الاثنين الماضي باستهداف مطارات أبها ونجران وجيزان السعودية، إضافة إلى أهداف حساسة أخرى.