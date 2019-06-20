الان تتابع قائد الحرس الثوري: إسقاط طائرة مسيرة أمريكية رسالة لواشنطن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:
قال التلفزيون الإيراني إن الحرس الثوري حذر اليوم الخميس من أي اعتداء على طهران قائلا إن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية حمل “رسالة واضحة” لواشنطن.
وقال حسين سلامي قائد الحرس الثوري “إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية رسالة واضحة لأمريكا… حدودنا خط أحمر وسنرد بقوة على أي عدوان… إيران لا تسعى لحرب مع أي دولة لكننا على أتم استعداد للدفاع عن إيران”.
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