اليونان: تصرفات تركيا في شرق المتوسط "دليل على ضعفها"

قال رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس إن تصرفات تركيا في شرق البحر المتوسط "دليل على ضعفها وعزلتها".

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية الأربعاء، تصريحات تسيبراس لقناة تليفزيونية يونانية قال فيها إن تركيا تواجه مأزقاً استراتيجياً، في حين أن اليونان وقبرص، أقامتا تحالفات دولية قوية على مدار السنوات الأخيرة.

وأضاف رئيس وزراء اليونان، أن "ليس لتركيا حلفاء أقوياء، وأدركت الآن أن الادعاء بأن خلافاتها مع قبرص واليونان مسألة ثنائية، أمر غير مقبول. إن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، هي أيضاً المنطقة الاقتصادية الخالصة للاتحاد الأوروبي، والحدود اليونانية، هي أيضاً حدود أوروبا"، مضيفاً أن اليونان وقبرص تتعاونان بشكل مستمر.

وعن إمكانية إثارة تركيا "حوادث ساخنة" في بحر إيجه، قال رئيس الوزراء اليوناني، إنه لا يستبعد ذلك، ولهذا السبب اتخذت الحكومة اليونانية جميع التدابير المناسبة.

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وأكد أهمية التحالفات الدولية لليونان قائلاً، إن احتمال اتخاذ الاتحاد الأوروبي تدابير ملموسة ضد تركيا، تطور إيجابي.

وقال تسيبراس: "تركيا لن تحاول الحفر في المنطقة الواقعة بين كاستيلوريزون وقبرص".

وأضاف "على أي حال لدينا خطة للردع، ولن تتخذ اليونان خطوة واحدة إلى الوراء".