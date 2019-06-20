صدور 350 حكماً بالإعدام في إيران خلال 3 أشهر

كشف النائب الأول للسلطة القضائية في إيران، صدور 350 حكماً بالإعدام في الربع الأول وحده من العام الجاري، في حين يتواصل التحقيق مع 250 متهماً أخرين مهددين بالمصير نفسه.

وقال النائب الأول للقضاء محسني إيجئي، وفق "إيران بلا أقنعة اليوم الأربعاء، إن رئيس السلطة القضائية الإيرانية أصدر في الربع الأول من العام الجاري أحكاماً بإعدام 350 مداناً، في انتظار حسم مصير 250 آخرين.

ويُذكر أن المعارضة الإيرانية تتهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، بالتورط في المجرزة التي أمر بها النظام في 1988، والتي أسفرت عن مقتل 30 ألف سجين سياسي ومعارض للنظام يومها.