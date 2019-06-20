شكرا لقرائتكم زوج معتقلة إيرانية يعتصم في لندن.. وسفير إيران منزعج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مازال اعتصام "ريتشارد راتكليف" زوج المعتقلة في السجون الإيرانية "نازنين زاغري"، أمام سفارة طهران في العاصمة لندن مستمراً منذ أيام.

وفي التفاصيل، أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر لقطات للرجل المضرب عن الطعام جالساً أمام السفارة، بينما يقوم موظفون فيها بوضع جدران تفصله عن الباب.

وظهر في الفيديو ما يعتقد أنهم صحافيون يلتقطون مقاطع فيديو للرجل وما يحصل حوله.

سفير إيران منزعج

في حين لم يكن أمام السفير الإيراني في لندن، "المنزعج من هذا الاقبال الإعلامي على ما يبدو، إلا أن يغرد عبر تويتر قائلاً: "نعلم بأن إضراب زوج امرأة إيرانية معتقلة في إيران خبر جذاب لقنوات إيران إنترنشونال، ومنوتو، وبي بي سي فارسي، وصوت أميركا، لكن ما هي الفترة الزمنية لهذا الانجذاب؟ هذا هو السر بأن 3 أو 4 صحافيين من كل قناة يتواجدون يومياً ومنذ 5 أيام من الصباح الباكر حتى آخر اليل. يبحثون عن أي موضوع خاص مقابل السفارة؟".

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في المقابل، واجهت تلك التغريدة انتقادات كثيرة من قبل صحافيين إيرانين، خاصة العاملين في وسائل إعلام خارج إيران، فما كان من السفير إلا أن قام بحظر الكثير منهم عن صفحته.

أما الفيديو الذي انتشر بكثرة على مواقع التواصل فقد لاقى تعاطفاً كبيراً من الرواد والناشطين، وكتب أحدهم: "من الصعب مراقبة معاناة ريتشارد راتكليف، لكنه دائما ما يعطينا درساً في الكرامة، زوجته نازانين رهينة في إيران منذ ما يقرب من 4 سنوات، مفتقداً طفلته، لعل سفارة إيران في المملكة المتحدة تستجيب لإضرابه عن الطعام عن طريق "تحصينه".

وكانت إذاعة "فردا" التابعة للمعارضة الإيرانية، قد ذكرت منذ أيام، أن عدداً من البريطانيين بينهم ريتشارد راتكليف نظموا اعتصاما أمام مبنى السفارة الإيرانية في لندن، احتجاجاً على استمرار السلطات الإيرانية في اعتقال الناشطة البريطانية من أصول إيرانية نازنين زاغري".

يذكر أن نازنين، اعتقلت إيران في الثالث من أبريل 2016، بتهمة المشاركة في أحداث 2009، بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.