اشار النائب جميل السيد في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى انه "تأخّرنا عليكم منذ يوم الأحد، وكان يجب اعطاء وقت حتى تهضموا مقابلتي على الجديد".
ولفت السيد الى ان"هناك اجتماعات يومية متواصلة في المجلس النيابي، والنواب يدافعون عن الناس ويقارعون وزير المال ممثل الحكومة، أحياناً بهدوء وأحياناً بصراخ ، بعدها ستكون جلسة عامة"، مضيفا:"إنشالله يبقوا هيك وما تجيهم الغمزة وينقلبوا".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد عن نقاش النواب حول الموازنة: "نشالله يبقوا هيك وما تجيهم الغمزة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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