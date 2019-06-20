السيد عن نقاش النواب حول الموازنة: "نشالله يبقوا هيك وما تجيهم الغمزة"

اشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى انه "تأخّرنا عليكم منذ يوم الأحد، وكان يجب اعطاء وقت حتى تهضموا مقابلتي على الجديد".

ولفت السيد الى ان"هناك اجتماعات يومية متواصلة في ​المجلس النيابي​، والنواب يدافعون عن الناس ويقارعون وزير المال ممثل ​الحكومة​، أحياناً بهدوء وأحياناً بصراخ ، بعدها ستكون جلسة عامة"، مضيفا:"إنشالله يبقوا هيك وما تجيهم الغمزة وينقلبوا".