الصايغ: مخجل ومعيب أن يجاهر رئيس بلدية الحدث برفضه تأجير منزل لعائلة مسلمة

اعتبر عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "مخجلٌ ومعيبٌ أن يجاهر رئيس ​بلدية الحدث​ ​جورج عون​ برفضه تأجير منزل لعائلة مسلمة في نطاق بلدته "​المسيحية​"، وسخيفةٌ ومرفوضة دعوته البلدات المسلمة لأن لا تؤجر مسيحيين، حفاظاً على ما قال إنه التعايش"، متسائلا "إلى أي ​لبنان​ متخلف يأخذنا هذا البعض؟ أين المواطنة، وأين التزام ​الطائف​، وأين ​الدستور​ والقانون من كل هذا؟".

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