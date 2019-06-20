دريان التقى وفد مجلس الشوري السعودي: لبنان يحمل الحب والوفاء للسعودية

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ أن "دار الفتوى تعتز وتفتخر بالعلاقات التاريخية المميزة مع السعودية وقيادتها التي في رحابها بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين"، مشددا على "متانة العلاقات الأخوية الطيبة مع الأشقاء السعوديين وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان والقيادة السعودية الرشيدة الحريصة على حفظ امن واستقرار المنطقة العربية وخاصة ​دول مجلس التعاون​ الخليجي وهذا الحرص هو امتداد لحرصها على لبنان وسيادته وعروبته ووحدته الوطنية بحيث يكون لبنان جزءا لا يتجزأ من امته العربية والإسلامية".

وفي كلمة له بعد لقائه وفد ​مجلس الشورى السعودي​ رأى دريان ان "ما يحصل من عدوان بين الحين والآخر على السعودية مدان ومرفوض وهو اعتداء على كل العرب والمسلمين ولا يمكن السكوت عنه لأنه يشكل إرهابا بكل المقاييس والقوانين الدولية"، مشيرا الى ان "لبنان وشعبه يحمل الحب والوفاء للسعودية وقيادتها وشعبها منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود واستمرارا مع أبنائه الملوك البررة منذ توطيد العلاقة مع لبنان في عهد الشهيد ​رياض الصلح​ الى المرحوم ​صائب سلام​ والشهيد ​رفيق الحريري​ وهي مستمرة مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وكل اللبنانيين الأخيار، ونشيد بالمزيد من التعاون الذي يعمل له سفير المملكة في لبنان ​وليد البخاري​ بسعي دؤوب ودبلوماسية رائدة وجهد حثيث لتأكيد الإخوة بين البلدين".