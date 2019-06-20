إرجاء محاكمة مجموعة فجرت عبوة بموكب لحركة أمل في البقاع

أرجأت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، الى 20 تشرين الثاني المقبل، محاكمة 24 لبنانيا و​سوريا​، متهمين بالانتماء الى تنظيم إرهابي والتحريض على الالتحاق بالتنظيم للقيام بأعمال إرهابية، وتفجير ​عبوة ناسفة​ في منطقة الكسارة قرب ​مدينة زحلة​، استهدفت موكبا لحركة "أمل" بعد مشاركته في المهرجان الذي أقيم في ​مدينة بعلبك​، في ذكرى تغييب الإمام السيد ​موسى الصدر​ ورفيقيه، في 31 آب 2016، ما أدى الى مقتل امرأة كانت تمر في المنطقة ومحاولة احداث فتنة في لبنان.

وجاء تأجيل الجلسة بسبب تعذر سوق عدد من المتهمين بالقضية من ​سجن رومية​ الى مقر المحكمة العسكرية.