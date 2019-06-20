أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، الى 20 تشرين الثاني المقبل، محاكمة 24 لبنانيا وسوريا، متهمين بالانتماء الى تنظيم إرهابي والتحريض على الالتحاق بالتنظيم للقيام بأعمال إرهابية، وتفجير عبوة ناسفة في منطقة الكسارة قرب مدينة زحلة، استهدفت موكبا لحركة "أمل" بعد مشاركته في المهرجان الذي أقيم في مدينة بعلبك، في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، في 31 آب 2016، ما أدى الى مقتل امرأة كانت تمر في المنطقة ومحاولة احداث فتنة في لبنان.
وجاء تأجيل الجلسة بسبب تعذر سوق عدد من المتهمين بالقضية من سجن رومية الى مقر المحكمة العسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر إرجاء محاكمة مجموعة فجرت عبوة بموكب لحركة أمل في البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.