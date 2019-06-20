ابو الحسن: محاولات تهميش دور المجلس النيابي لن تمر

إعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "محاولات بعض الأبواق والجهات الضغط لتمرير موازنة أمر واقع ، وتهميش دور ​المجلس النيابي​ من أجل إخضاعه لن تمر،المجلس سيد نفسه وكل واحد يعمل شغلو ".

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