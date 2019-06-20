جبق: تزايد هجومات الكلاب الشاردة على البشر يستوجب المعالجة السريعة

أعلن وزير الصحة جميل جبق، بعد لقائه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، ان "أستغل هذه الفرصة للتكلم عن موضوع الكلاب الشاردة في معظم المناطق اللبنانية وتزايد الهجومات على البشر في القرى النائية كما في المدن، في الاونة الاخيرة" مشيرا الى ان "تتكاثر ايضا الهجمات من الحيوانات الشرسة مثل الذئاب والضباع في القرى الجبلية، والتي تحمل أيضا، داء الكلب، ما يحتّم علينا معالجة الوضع بأسرع ما يمكن".
وإذ أكّد جبق "ان لم نصل الى حالة اعلان طوارئ صحية في هذا الاطار،" دعا الى "التعاون بين كل من وزارات الصحة والزراعة والداخلية، لحل هذه المشكلة،" كاشفا ان "تمّ إنشاء مراكز صحية للمعالجة الاولية للاصابات جراء عضات الكلاب او الحيوانات المفترسة، وبخاصة في المناطق النائية البعيدة عن المستشفيات الكبرى".
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