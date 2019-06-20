جبق: تزايد هجومات الكلاب الشاردة على البشر يستوجب المعالجة السريعة

أعلن وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​، بعد لقائه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، ان "أستغل هذه الفرصة للتكلم عن موضوع ​الكلاب​ الشاردة في معظم المناطق اللبنانية وتزايد الهجومات على البشر في القرى النائية كما في المدن، في الاونة الاخيرة" مشيرا الى ان "تتكاثر ايضا الهجمات من ​الحيوانات​ الشرسة مثل الذئاب والضباع في القرى الجبلية، والتي تحمل أيضا، ​داء الكلب​، ما يحتّم علينا معالجة الوضع بأسرع ما يمكن".

وإذ أكّد جبق "ان لم نصل الى حالة اعلان طوارئ صحية في هذا الاطار،" دعا الى "التعاون بين كل من وزارات الصحة و​الزراعة​ والداخلية، لحل هذه المشكلة،" كاشفا ان "تمّ إنشاء مراكز صحية للمعالجة الاولية للاصابات جراء عضات الكلاب او الحيوانات المفترسة، وبخاصة في المناطق النائية البعيدة عن ​المستشفيات​ الكبرى".