هآرتس: كوشنر وراء سماح البحرين لصحفيين إسرائيليين بتغطية الورشة الاقتصادية

ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية بأن "سماح ​البحرين​ لـ6 وسائل إعلام إسرائيلية بتغطية "ورشة البحرين" الاقتصادية المرتقبة، جاء بعد تدخل ​جاريد كوشنر​، مستشار وصهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​"، مشيرةً إلى أن "البحرين وافقت أمس الأربعاء على السماح بدخول الصحافيين الإسرائيليين بموجب طلب طاقم ​البيت الأبيض​ المسؤول عن "​صفقة القرن​" برئاسة كوشنر".

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