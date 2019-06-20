الحجار: العجز في الموازنة يجب الا يتجاوز7.5 بالمئة

اشار عضو كتلة المستقبل النائب ​محمد الحجار​ إلى ان "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بذهابه الى مجلس النواب يوم أمس اراد القول ان الجميع يعاني من الوضع الاقتصادي الصعب والنقاش مطلوب ولكن يجب الاخذ بعين الاعتبار ان اي تعديل بمشروع الموازنة يجب ان يكون له بدائل"، لافتا الى انه "يوجد قرار سياسي لدى جميع القوى السياسية بان العجز في الموازنة يجب الا يتجاوز7.5 بالمئة".

ولفت الحجار إلى أن "الفارق بين مؤتمر سيدر ومؤتمري باريس 1 و 2 هو انه في السابق كان ​المجتمع الدولي​ يقدم مساعدات للبنان ويطلب تنفيذ الاصلاحات على مستوى الدولة ولكن كان يتم وضع العقبات في طريق رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​".

وأعلن الحجار أن "الاشخاص الناجحين في امتحانات ​مجلس الخدمة المدنية​ سيتم تعيينهم وهناك جو في ​المجلس النيابي​ يرفض التأخير في هذا الملف"،مشددا على ان "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ سيوقع مرسوم تعيينهم لانه يدرك خطورة هذا الموضوع".