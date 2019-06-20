النشرة: العثور على 13 لغما قديم العهد في بلدة جباع بقضاء النبطية

أفاد مراسل "​النشرة​" في النبطية بأنه "خلال قيام أحد عمال ​البلدية​ بحفر قبر لأحد الأموات في بلدة جباع ب​قضاء النبطية​ - الجبانة عثر على 13 لغم نوع م.د قديمة العهد"، مشيراً إلى أنه "على الأثر حضرت دورية من ​مخابرات الجيش اللبناني​ - مكتب أمن النبطية ودورية من ​فوج الهندسة​ لإزالتها".

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