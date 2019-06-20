الحسن: سأوجه كتابا لمحافظ جبل لبنان لاستدعاء رئيس بلدية الحدث والاستماع اليه بموضوع الايجارات بالمنطقة

اشارت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ تعليقا على قرار رئيس ​بلدية الحدث​ ​جورج عون​ منع المسلمين من الاستئجار في بلدة الحدث لمنع التغيير الديمغرافي، الى ان "الخطاب الطائفي والمذهبي يتناقض كل التناقض مع العيش المشترك، ونحن لا نستطيع تحت غطاء التغيير الديمغرافي اتخاذ هذه الاجراءات"، واوضحت انها "تمنع نقل نفوس من اجل منع التغيير الديمغرافي، ولكن منع رئيس بلدية مواطن لبناني الاستئجار في منطقة معينة من اجل التغير الديمغرافي فهذا غير مقبول"، ولفتت الى انها ستوجه كتابا الى محافظ ​جبل لبنان​ كي يستدعي رئيس بلدية الحدث للتأكد بأن ما ورد عن الاجراء هو صحيح وفي حال حصل تأكيد سنطلب التراجع عن هذا الإجراء غير الدستوري".

واوضحت الحسن في حديث تلفزيوني، ان ما يحصل يتخطى اي اتفاق سياسي، واذا نحن نحترم المؤسسات هذا الشيء يجب ان لا يحصل لانه غير مقبول.