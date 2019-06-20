"بلومبرغ": ترامب يستعد لحرب جديدة بعد الحرب التجارية مع الصين

كشفت وكالة "بلومبرغ" عن "وجود مؤشرات محتملة تدل على أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يستعد لإطلاق حرب عملات عالمية، وذلك بعد الحرب التجارية التي أطلقها ضد ​الصين​"، ورات أن "سلسلة التصريحات التي أطلقها ترامب الثلاثاء، والتي انتقد من خلالها تصريحا لرئيس ​البنك المركزي​ الأوروبي ​ماريو دراغي​، بأن المركزي مستعد لخفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، ليست إلا دليلا على أن الرئيس الأمريكي يستعد لحرب عملات"، مشيرةً إلى أن "ترامب أصبح فريدا بين الرؤساء الأميركيين بتحوله عن ​سياسة​ "​الدولار​ القوي".

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