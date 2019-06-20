ندد وزير الخارجية المصري، ​سامح شكري​ بـ"التصريحات المتكررة وغير المسؤولة للرئيس التركي حول مصر"، مؤكدا استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات. واعتبر أن "تصريحات الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ المشككة في طريقة وفاة الرئيس المصري الأسبق، ​محمد مرسي​، تعكس رغبته في التغطية على تجاوزاته الداخلية، والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي والعمل حصرا نحو اختلاق المشاكل"، مشدداً على أن "كلام أردوغان المرسل الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان".

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كانت هذه تفاصيل خبر شكري ندد بتصريحات أردوغان حول وفاة مرسي: مستعدون للتصدي لأي تهديدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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