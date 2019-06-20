سلامي: جاهزون لاي حرب وأي طائرة تنتهك أجواء ايران لن تعود إلى قواعدها

أكد قائد الحرس الثوري ال​ايران​ي اللواء حسين سلامي أن "ايران جاهزة لاي حرب وأي ​طائرة​ تنتهك أجواء ايران لن تعود إلى قواعدها"، مشيراً إلى أن "اسقاط طائرة التجسس الاميركية يشكل نموضجا للعامل ايران مع أعدائها"، لافتاً إلى أن "المدافعين عن ايران جاهزون للرد بشكل حازم ومن يعتدي على حدودنا سيتم القضاء عليه".

وشدد على انه "لا نية لنا بالحرب مع أي بلد ولكننا جاهزون لها واسقاط الطائرة رسالة واضحة بهذا الخصوص"، مؤكداً أن "الشعب الايراني صامد ويرفض المفاوضات".