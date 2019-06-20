مسؤول أميركي: اعتقال لاجئ سوري في بيتسبرغ خطط لمهاجمة كنيسة ببنسلفانيا

أعلن مساعد وزير ​العدل​ الاميركي جون ديمرز "القبض على لاجئ سوري للاشتباه في تخطيطه لاعتداء على إحدى كنائس ​بنسلفانيا​ باسم "داعش" الارهابي"، مشيراً إلى أن "مصطفى مصعب العويمر البالغ 21 عاما وصل إلى ​الولايات المتحدة​ من ​سوريا​ كلاجئ في أغسطس 2016، وكان ينوي استهداف كنيسة في أحد أحياء بيتسبرغ".

ولفت إلى أنه "تظهر وثائق المحكمة أن مصطفى العويمر خطط لتنفيذ هجوم ضد كنيسة باسم تنظيم "داعش" كان يمكن أن يتسبب بقتل أو جرح الكثير من الناس"، مشيراً إلى أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي يأخذ التهديدات ضد الكنائس و​المؤسسات الدينية​ الأخرى بأقصى جدية، وسنستخدم كل مواردنا لوقف الهجمات الإرهابية المحتملة ضدهم".

وأوضح أن "المشتبه به قام بتسليم وثائق حول صناعة واستخدام المتفجرات لرجل كان يعتقد أنه متعاطف مع "داعش"، ليتبين بعد ذلك أنه عميل لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وبالإضافة إلى الاتصال بالرجل عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ والإعلان عن دعمه لتنظيم "داعش"، التقى العويمر بالعميل المتخفي أربع مرات منذ نيسان".

وأضاف: "العويمر كتب خطة من 10 نقاط حول الطريقة التي ينوي بها شخصيا إحضار المتفجرات في حقيبة، كما وضع علامات على مناطق تؤدي إلى الكنيسة على الخرائط واعتزم الاجتماع مع العميل الذي اعتقد أنه شريكه في المؤامرة الأربعاء للمرة الأخيرة قبل تنفيذ الهجوم المحتمل في تموز".