التحالف: لا أضرار من سقوط المقذوف الحوثي قرب محطة تحلية المياه في الشقيق

أعلن التحالف العربي عن "سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة تحلية المياه في الشقيق"، مشيراً إلى أن "ميليشيات الحوثي اعترفت باستهداف مناطق مدنية ما يعتبر جريمة حرب"، لافتاً إلى ان "النظام الإيراني مستمر بدعم وممارسة الإرهاب العابر للحدود".
ولفت إلى أن "ميليشيا الحوثي تتخذ من ميناء الحديدة منفذا لتهريب الأسلحة وتهدد من ميناء الحديدة الأمن الإقليمي والدولي"، متعهداً بـ"اتخاذ الإجراءات الصارمة لردع ميليشيا الحوثي"، معلناً أنه "لا أضرار بشرية ومادية من سقوط المقذوف الحوثي قرب محطة تحلية المياه في الشقيق".
وكانت قناة "المسيرة" قد أفادت ليل أمس بأن "القوة الصاروخية اليمنية قصفت محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان بصاروخ كروز"، مؤكدة ان "الصاروخ اصاب هدفه".
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