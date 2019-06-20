إيران تعلن إسقاط طائرة مسيرة أميركية على أراضيها (تلفزيون)

أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط "طائرة تجسس أميركية مسيرة" الخميس لدى اختراقها المجال الجوي للجمهورية الإسلامية، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني.
وقال الحرس الثوري إن الطائرة المسيرة "تم إسقاطها بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري" في محافظة هرزمكان جنوب إيران، وفق التلفزيون الرسمي برس تي.في ووكالة الأنباء الرسمية (ارنا).
وأضاف التلفزيون والوكالة أن الطائرة وهي من طراز غلوبال هوك (تصنعها الشركة الأميركية نورثروب غرونمان) أسقطت في منطقة كوه مبارك التابعة لمحافظة هرزمكان "بعد أن اخترقت أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
ولم يعرض التلفزيون الرسمي أي صور للطائرة.
وتأتي الحادثة في خضم توتر بين إيران والولايات المتحدة.
وصعد الجيش الأميركي الأربعاء اتهاماته لإيران بالمسؤولية عن هجوم على ناقلة نفط يابانية في بحر عمان في 13 حزيران/يونيو.
وتعرضّت ناقلة نفط يابانية وأخرى نروجية الخميس الماضي لهجومين فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز.
ووقع الهجومان بعد شهر من تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نروجية وسفينة شحن إماراتية لعمليات "تخريبية". ووجهت واشنطن آنذاك أصابع الاتهام إلى طهران أيضا التي نفت كذلك أي مسؤولية.
ومحافظة هرمزكان تطل على مضيق هرمز.
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