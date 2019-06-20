كوالالمبور: لا دليل على تورّط روسيا في إسقاط الطائرة الماليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور- (د ب ا):
قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إنه " ليس هناك دليل" على أن روسيا هي المسؤولة عن إسقاط الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا عام 2014.
وكان فريق التحقيق الدولي في حادث تحطم الطائرة وجه اتهامات بالقتل ضد 3 روسيين وأوكراني، وقال إنهم يتحملون مسؤولية إسقاط الطائرة.
ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مهاتير، الخميس، قوله: "لا اعتقد أن أي سياسي غبي لدرجة أن يتصرف على هذا النحو". وأضاف: "لا اعتقد أن هذا الأمر صحيح على الإطلاق".
وأوضح: "نحن غير سعداء لأنه منذ البداية أصبح الحادث قضية سياسية بشأن كيفية اتهام روسيا بتنفيذه".
وتابع: "حتى الآن لا يوجد دليل. مجرد إشاعات".
كانت الطائرة التابعة لخطوط الطيران الماليزية أُسقطت فييوليو 2014، فوق مناطق شرق أوكرانيا، بصاروخ طراز "بوك" تابع للدفاع الجوي الروسي، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، والبالغ عددهم 298 شخصا، أغلبهم من هولندا.
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