بعد خفض قائمة المُستفيدين.. بدء صرف مساعدات مالية قطرية في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (د ب أ):

بدأت إجراءات صرف مساعدات مالية مقدمة من قطر، الخميس، إلى عائلات فقيرة في قطاع غزة وذلك بعد تقليص قائمة المستفيدين بطلب إسرائيلي.

وتجمهر آلاف الفلسطينيين أمام مكاتب البريد المحلية لاستلام المساعدات التي تصرف بواقع 100 دولار أمريكي على كل عائلة تحت إشراف طواقم من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وأعلن رئيس اللجنة السفير محمد العمادي، في بيان، أن اللجنة ستصرف المساعدات النقدية إلى 60 ألف أسرة في قطاع غزة حسب الآلية المتبعة سابقا وعبر مكاتب البريد في محافظات القطاع.

وصرفت قطر مساعدات نقدية مماثلة في عدة مناسبات منذ العام الماضي إلى ما يزيد عن مئة ألف عائلة فقيرة وذلك بموجب تفاهمات للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

ووفق العمادي، تم خفض أعداد المستفيدين هذه المرة بعد "دراسة مع الوزارات والجهات المختصة، سعيا لتحقيق الاستفادة القصوى من أموال المنحة القطرية عبر تخصيص مبلغ 4 مليون دولار لتنفيذ مشاريع أخرى مستدامة".

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وأوضح العمادي أن عملية اختيار أسماء المستفيدين تتم من خلال وزارة التنمية الاجتماعية (التي تديرها حركة حماس في غزة)، وضمن الكشوفات المعتمدة لديها والمطابقة لشروط الاستفادة من المنحة.

في المقابل، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن دولة الاحتلال رفضت في هذه المرحلة دفع مساعدات لفلسطينيين أصيبوا "من جراء ضلوعهم في أعمال الشغب العنيفة" ضمن مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وكان العمادي وصل إلى قطاع غزة الأحد الماضي وبحوزته مبلغ 15 مليون دولار أمريكي، لصرف مساعدات نقدية وتمويل برامج مشاريع تشغيل مؤقت تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتتوسط كل من مصر وقطر والأمم المتحدة في مباحثات مستمرة منذ أشهر لتثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على خلفية مسيرات العودة التي تطالب برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.

وقتل 306 فلسطينيين خلال مواجهات مسيرات العودة مع جيش الاحتلال على أطراف شرق قطاع غزة منذ انطلاق المسيرات في 30 مارس 2018 بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.