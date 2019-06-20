هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع بداية تعاملات اليوم الخميس. وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.06%، عند 14123 نقطة. وتراجع مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%. وكان المؤشر الرئيسي تراجع بنسبة 0.5% عند مستوى 14132 نقطة، مع نهاية تعاملات الأمس.

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