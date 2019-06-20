الرئيس الصيني يبدأ زيارته الأولى إلى كوريا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين/واشنطن- (د ب أ):

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج صباح اليوم الخميس إلى بيونج يانج، في مستهل أول زيارة رسمية له لكوريا الشمالية ، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضافت الوكالة أن الرئيس الصيني يرافقه في هذه الزيارة زوجته بينج ليوان ووفد رفيع المستوى يشمل وزير الخارجية وانج يي.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني لبيونج يانج ، والتي تستمر يومين ، تلبية لدعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الذي قام بعدة زيارات للصين.

ويُتوقع أن يناقش الرئيسان سبل المضى في قضية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، بعد فشل القمة الثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي عقدت في فيتنام في فبراير الماضي .

وكان كيم طالب برفع بعض العقوبات الدولية المفروضة على بلاده، ولكن دون جدوى.

وتأتي القمة الصينية-الكورية الشمالية قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان يوم 28 حزيران/يونيو الجاري، والتي من المقرر أن يلتقى خلالها الرئيس الصيني نظيره الأمريكي.

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وتعد الصين الحليف والشريك التجاري الرئيسي لكوريا الشمالية.

وقال شينج شياوي، استاذ العلاقات الدولية بجامعة رينمين الصينية إن زيارة شي لكوريا الشمالية تأتي في توقيت مهم من الناحية الاستراتيجية في ظل توقف الاتصالات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.

وأضاف: "حقيقة أن الرئيس الصيني يلتقى كيم قبل لقاء ترامب تشير في اعتقادي إلى أنهما يحاولان إجراء بعض التغيرات على الوضع الحالي".

ويشار إلى أنه منذ مارس 2018، عندما قام الزعيم الكوري الشمالي بأول زيارة رسمية للصين، التقى كيم الرئيس الصيني أربع مرات. وكان شي تولى الرئاسة الصينية في عام 2013.

وكان ترامب تلقى خطابا من كيم الأسبوع الماضي ووصفه "بالجميل والدافئ".

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي عقد قمة ثالثة مع كيم، وقال إنه مازال مقتنعا بأن "أمرا إيجابيا للغاية سيحدث".