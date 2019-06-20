إعلام صيني: رئيس الإنتربول السابق اعترف بتقاضي رشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ): ذكرت وسائل إعلام صينية أن الرئيس السابق للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، مينج هونجوي، اعترف بتقاضي رشاوي. ووفقا لصحيفة "الشعب" اليومية المملوكة للصين فإن مينج، الذي يخضع للتحقيق منذ أكتوبر الماضي، مثُل اليوم الخميس أمام محكمة الشعب المتوسطة الأولى في تيانجين، شمالي الصين. ويواجه مينج اتهامات بتقاضي رشاوى تصل قيمتها إلى 14.5 مليون يوان (2.1 مليون دولار).

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