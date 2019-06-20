مقتل شخص وإصابة 17 في انفجار شرقي أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد- (د ب أ):
قُتل شخص وأصيب 17 آخرون على الأقل، في انفجار وقع الخميس، بمدينة جلال آباد في إقليم نانجارهار شرقي أفغانستان.
ووقع الحادث بعد انفجار قنبلة مغناطيسية كانت مزروعة في إحدى السيارات.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية الأفغانية عن مسؤولين محليين، قولهم إن القنبلة كانت مزروعة في سيارة من نوع "تويوتا هيلوكس".
وفي الوقت نفسه تشير تقارير إلى أن الانفجار تسبب في مقتل شخص واحد وإصابة 20 آخرين على الأقل.
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