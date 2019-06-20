قاضي التحقيق يرفض الافراج عن الجنرال توفيق وزعيمة حزب العمال الجزائري

أمر قاضي تحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة بإعادة محمد مدين مدير المخابرات الأسبق الى الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية عسكرية بالبليدة. كما أمر قاضي تحقيق لدى محكمة العسكرية بالبليدة باعادة لويزة حنون الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية المدنية بالبليدة. وانهى منذ قليل قاضي التحقيق في محكمة البليدة العسكرية جلسة الاستماع مع كل من لويزة حنون و الجنرال توفيق .

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