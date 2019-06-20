رئيس مجلس النواب الليبي يكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية القبض على هشام عشماوي

قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن أي ضرر بأمن مصر هو ضرر بأمن ليبيا، وهناك اتفاقيات ونظام معروف دوليا بتسليم أي مجرم بناء على طلب قانوني قضائي وهذا ما حدث مع الإرهابى هشام عشماوي.

وأضاف "صالح" في تصريحات تليفزيونية، أنه تم تسليم الإرهابى هشام عشماوي إلى مصر بعد التحقيق معه في ليبيا.

وتابع: "قائد مجموعة إلقاء القبض على هشام عشماوي، استشهد له اثنان من أفراد عائلته على يد الإرهابى، وعلى الرغم من ذلك لم يتم قتله بعد إلقاء القبض عليه مباشرة".

وأكمل: "الجيش الوطني الليبي منضبط ولم يقتل الإرهابى هشام عشماوي رغم خطورته، ونفذ تعليمات إلقاء القبض عليه، وتم التحقيق معه وتم تسليمه إلى مصر بطريقة رسمية وقانونية".

وكان الجيش الليبي سلم الارهابي هشام عشمتاوي المطلوب دوليا الى السلطات المصرية بداية الشهر الجاري ، حيث تتهمه السلطات الامنية بتنفيذ عدد من العمليات الارهابية في مصر و تشكيل تنظيم ارهابي بهدف زعزعة و استقرار مصر .