تقديم بلاغ عاجل للنيابة المصرية ضد الاعلامي معتز مطر بتهم تتعلق بالتحريض على نشر الفوضى لافساد كاس...

قدم المحامي المصري طارق محمود، بلاغا للنائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، ضد الاعلامي في قناة الشرق القطرية معتز مطر، اتهمه فيه بالتحريض على نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، عن طريق استخدام القوة وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد، وذلك مع اقتراب استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية.

وقال طارق محمود، في نص بلاغه، الذي نشرته بوابة "أخبار اليوم" الإلكترونية، إن معتز مطر حرض أنصار جماعة الإخوان على نشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري، تزامناً مع افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، من خلال تحريضه على التظاهر والتجمهر وافتعال أعمال شغب مع قوات الشرطة خلال البطولة.

وأضاف البلاغ: "الإعلامي الهارب يتلقى تعليمات بصفة دورية من جهاز المخابرات التركي والقطري لنشر الفوضى في مصر، بظهوره يومياً في برنامجه المشبوه على قناة الشرق الإخوانية، وتحريضه ضد مؤسسات الدولة والإنقلاب عليها وإسقاطها"، مشيراً إلى أن مطر خائن لوطنه مقابل أموال يتلقاها من جهات أجنبية معادية للدولة المصرية، ولا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية.