"بلومبرج": ترامب يستعد لحرب جديدة بعد "التجارية" مع الصين

كشفت وكالة بلومبرج عن وجود مؤشرات محتملة تدل على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لإطلاق حرب عملات عالمية، وذلك بعد الحرب التجارية التي أطلقها ضد الصين.
ورأت الوكالة أن سلسلة التغريدات التي أطلقها ترامب الثلاثاء، والتي انتقد من خلالها تصريحا لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، بأن المركزي مستعد لخفضأسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، ليست إلا دليلا على أن الرئيس الأمريكي يستعد لحرب عملات.
واتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بالتصرف بطريقة غير منصفة مع الولايات المتحدة، واعتبر أن تصريح دراغي بشأن طرح المزيد من الحوافز النقدية وخفض أسعار الفائدة، والتي
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتهم فيها ترامب دولا بالتلاعب بقيمة عملتها لجعل الدولار أقوى، ما يرفع تكلفة الصادرات الأمريكية، وأشارت "بلومبرغ" إلى أن ترامب أصبح فريدا بين الرؤساء الأمريكيين بتحوله عن سياسة "الدولار القوي".
وبانتقاده الاتحاد الأوروبي يكون الرئيس الأمريكي قد شبه سياسات الاتحاد الأوروبي بسياسات الصين، التي يخوض ترامب نزاعا تجاريا ضدها.
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