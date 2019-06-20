موسكو: لا اتفاق محددًا حتى الآن بشأن زيارة رئيس فنزويلا لروسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إنه لا توجد حتى الآن أية اتفاقات محددة بشأن زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى روسيا.
وأضاف ريابكوف - في تصريحات اليوم الخميس - "أن الاتصالات مع الجانب الفنزويلي تتواصل باستمرار بهذا الشأن".
وتابع نائب وزير الخارجية الروسي: "أن كل
وتشير وسائل إعلام روسية إلا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لديه رغبة بزيارة روسيا، ولكنه لم يتمكن حتى الآن من الاتفاق على موعد الزيارة مع الجانب
يُذكر أن موسكو أعلنت تأييدها لمادورو في مواجهة زعيم المعارضة خوان جويدو، الذي أعلن نفسه في يناير الماضي رئيسا مؤقتا لفنزويلا ونال دعم الولايات المتحدة وعدد من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية.
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