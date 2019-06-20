للمرة الأولى منذ 14 عامًا.. رئيس الصين يصل إلى كوريا الشمالية

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج، في ساعة مبكرة من صباح، اليوم الخميس، إلى مطار سونان الدولي، بالعاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 14 سنة؛ ليبدأ جدول أعماله لزيارته الرسمية التي تستغرق يومين.
أفادت تقارير صينية، بأن طائرة خاصة تحمل الرئيس شي وقرينته بنج ليوان، والوفد المرافق لهما، ومنهم عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني دينج شيوي
ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ أنه لم يتسن التأكد ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون كان في استقبال الرئيس شي في المطار أم لا، غير أن هناك إمكانية كبيرة لاستقباله في المطار.
يشار إلى أن وسائل الإعلام الصينية نشرت
تعتبر زيارة الرئيس الصيني لكوريا الشمالية الأولى من نوعها منذ 14 سنة، عندما زار الرئيس الصيني آنذاك هو جينتاو كوريا الشمالية في أكتوبر عام 2005.
من المتوقع أن يناقش الرئيس شي أثناء الزيارة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون العلاقات الثنائية بين كوريا الشمالية والصين وقضايا شبه الجزيرة الكورية وغيرها.
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