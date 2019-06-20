لاجئون يمنيون في ماليزيا يسلمون مذكرة احتجاج لمكتب الأمم المتحدة

شارك أكثر من 40 لاجئاً يمنياً في وقفة احتجاجية أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بكوالالمبور لتسليم مذكرة احتجاج للمطالبة بحقوقهم الإنسانية.
وسلمت المذكرة الناشطة الحقوقية اليمنية لينا المجاهد نيابة عن اللاجئين إلى المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيليبو جراندي من خلال نائبة ممثل المفوضية، ماجا لازيك.
وقالت المجاهد -في تصريح لوكالة الأنباء الماليزية بيرناما عقب الوقفة
وأشارت إلى أن المفوضية ستعقد اجتماعها الخاص فوراً، موضحة أن أوجه المعاناة تتلخص في "لم يتم ادراج اللاجئين اليمنيين في برنامج إعادة التوطين طيلة
وفي سياق متصل، قال عميد اللاجئين اليمنيين، وليد الفقيه، إن هذه المعاناة طالت عن إطارها الزمني منذ عام 2010 حتى الآن ولقد عشنا بلا سكن ورواتب ، لافتا إلى أن هذه الوقفة تجبر المفوضية على انتهاج موقف صادق وتقدم حلاً نهائياً.
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