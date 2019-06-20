قُتل إرهابيان ينتميان لتنظيم "داعش خراسان" الإرهابي، اليوم الخميس، في عملية أمنية بمدينة "ملتان" الكائنة بإقليم البنجاب بباكستان؛ وذلك وفقًا لما أعلنته إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية.
نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن المتحدث باسم الإدارة قوله إنه تم ضبط متفجرات، وأجهزة تفجير، وخرائط، وأموال كانت بحوزة الإرهابيين، مضيفًا أن ثلاثة آخرين تمكنوا
وتابع المتحدث أن المقبوض عليهم كانوا مطلوبين لتورطهم في خطف ثلاثة مسئولين حكوميين ومواطن أمريكي يدعى وارن وينستين، إلى جانب تورطهم في نهب سيارة أموال بمدينة فيصل آباد، وقتل جميع الأفراد الموكلين بتأمينها.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تعلن مقتل إرهابيين اثنين تابعين لتنظيم "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.