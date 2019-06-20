باكستان تعلن مقتل إرهابيين اثنين تابعين لتنظيم "داعش"

قُتل إرهابيان ينتميان لتنظيم "داعش خراسان" الإرهابي، اليوم الخميس، في عملية أمنية بمدينة "ملتان" الكائنة بإقليم البنجاب بباكستان؛ وذلك وفقًا لما أعلنته إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية.

نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن المتحدث باسم الإدارة قوله إنه تم ضبط متفجرات، وأجهزة تفجير، وخرائط، وأموال كانت بحوزة الإرهابيين، مضيفًا أن ثلاثة آخرين تمكنوا

من الهرب.وتابع المتحدث أن المقبوض عليهم كانوا مطلوبين لتورطهم في خطف ثلاثة مسئولين حكوميين ومواطن أمريكي يدعى وارن وينستين، إلى جانب تورطهم في نهب سيارة أموال بمدينة فيصل آباد، وقتل جميع الأفراد الموكلين بتأمينها.