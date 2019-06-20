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الجيش الأمريكي ينفي صحة أنباء إسقاط إيران لطائرة تابعة له

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 نفت القيادة المركزية الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، اليوم الخميس، صحة أنباء إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة مسيرة تابعة له في محافظة (هرمزجان) الواقعة جنوبي البلاد.
 أكدت القيادة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - عدم وجود طائرات تابعة لها في المنطقة المشار إليها.
 كان الحرس الثوري الإيراني أعلن

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- في وقت سابق اليوم - أنه أسقط طائرة (تجسس) من دون طيار أمريكية من طراز (آر كيو - 4 جلوبال هوك) في محافظة (هرمزجان) عقب انتهاكها المجال الجوي الإيراني.
 
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