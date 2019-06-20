الجيش الأمريكي ينفي صحة أنباء إسقاط إيران لطائرة تابعة له

نفت القيادة المركزية الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، اليوم الخميس، صحة أنباء إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة مسيرة تابعة له في محافظة (هرمزجان) الواقعة جنوبي البلاد.

أكدت القيادة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - عدم وجود طائرات تابعة لها في المنطقة المشار إليها.

كان الحرس الثوري الإيراني أعلن

- في وقت سابق اليوم - أنه أسقط طائرة (تجسس) من دون طيار أمريكية من طراز (آر كيو - 4 جلوبال هوك) في محافظة (هرمزجان) عقب انتهاكها المجال الجوي الإيراني.