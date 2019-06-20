"المصريين الأحرار": نجهز ملفًا بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن رجب طيب أردوغان الرئيس التركي وصل إلى مرحلة "الهذيان".
كان ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "وصف أردوغان للعنف الإخوانيبالنضال الوطني، دليل على دعمه الإرهاب في المنطقة العربية بأكملها"، مشيرًا إلى أن المصريين الأحرار دشن حملة "دافع عن بلدك" لمقاطعة المنتجات والسياحة التركية.
تابع خليل: "مصر لا تتطاول
واستنكر تقارير هيومان راتيس والعفو الدولية ضد مصر، مؤكدًا أنهما ممولتان من تركيا، قائلًا: "أردوغان يمارس الديكتاتورية، ويعتقد أن الآخرين مثله".
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