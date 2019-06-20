ذكر عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة "التحرير"، والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، أن مصر أبلغت الحكومة الفلسطينية بوجود تطورات إيجابية في ملف الانقسام مع "حماس".
قال الأحمد، في تصريح لوكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية: "أبلغنا الأخوة المصريون أن هناك تطورًا إيجابيًا في ملف إنهاء الانقسام وهم يريدون استكمالالمشاورات مع حركة حماس".
أضاف الأحمد: "هناك تحرك مصري نشط في هذه المرحلة، وسننتظر نتائج هذا الحراك المصري الإيجابي أن نبلغ بها بشكل نهائي".
وأوضح المسئول الفلسطيني: "هناك وفد مصري يجري الإعداد له لزيارة رام الله
وفيما يتعلق باجتماعات البرلمان العربي التي اختتمت أعمالها اليوم في القاهرة، قال الأحمد "إنه يوجد خلاف مع عدد من الوفود المشاركة حول أفكار اسم ورشة المنامة، التي ستعقد الأسبوع المقبل بتنظيم من الإدارة الأمريكية"، مضيفًا أنه تم وضع الصيغة التي تم التوافق عليها في لجنة فلسطين.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول فلسطيني: تطورات إيجابية وحراك مصري نشط حول المصالحة مع "حماس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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