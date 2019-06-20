17 قتيلًا في هجوم إرهابي شمالي بوركينا فاسو

أعلن وزير الدفاع في بوركينا فاسو، "شريف سي"، أن مسلحين قتلوا 17 مدنيًا في هجوم جرى ليلًا على إحدى القرى في شمال البلاد.
قال "شريف سي"، في بيان أوردته
وأضاف أن "الهجوم تسبب في مقتل 17 شخصًا".
كانت مصادر عسكرية أفادت أمس بأن 15 جنديًا على الأقل قتلوا في هجوم شنته جماعة بوكو حرام الإرهابية مساء أمس الأول على قاعدة تتبع الجيش النيجيري في شمال شرق البلاد.
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