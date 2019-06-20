وأوضحت الخارجية المصرية، أن خطابات إردوغان وتصريحاته، تعكس حقيقة ارتباطه بالإخوان، واحتضانه فكرهم المتطرف، الذي تبناه فيما بعد تنظيمي القاعدة وداعش وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-الخارجية المصرية: تصريحات إردوغان تعكس حقيقة ارتباطه بالإخوان وتغطية على تجاوزاته الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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