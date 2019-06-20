الارشيف / اخبار العالم

عاجل-الخارجية المصرية: تصريحات إردوغان تعكس حقيقة ارتباطه بالإخوان وتغطية على تجاوزاته الداخلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن بالغ استنكارها للتصريحات المتكررة، وغير المسؤولة للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، حول ⁧مصر⁩، وأكدت في بيان لها عن الاستعداد للتصدي لأي تهديدات، وأضافت “ادعاءات ⁧تركيا⁩ التي تتضمّن التشكيك في وفاة ⁧محمد مرسي⁩ الطبيعية، والتلويح بإثارة الأمر دولياً، تجاوز فج في حق ⁧مصر”، و “⁩رغبة الرئيس التركي، أصبحت واضحة في التغطية على تجاوزاته الداخلية، والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي”.

وأوضحت الخارجية المصرية، أن خطابات إردوغان وتصريحاته، تعكس حقيقة ارتباطه بالإخوان، واحتضانه فكرهم المتطرف، الذي تبناه فيما بعد تنظيمي القاعدة وداعش وغيرهم.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-الخارجية المصرية: تصريحات إردوغان تعكس حقيقة ارتباطه بالإخوان وتغطية على تجاوزاته الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا