عاجل-الخارجية المصرية: تصريحات إردوغان تعكس حقيقة ارتباطه بالإخوان وتغطية على تجاوزاته الداخلية

أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن بالغ استنكارها للتصريحات المتكررة، وغير المسؤولة للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، حول ⁧مصر⁩، وأكدت في بيان لها عن الاستعداد للتصدي لأي تهديدات، وأضافت “ادعاءات ⁧تركيا⁩ التي تتضمّن التشكيك في وفاة ⁧محمد مرسي⁩ الطبيعية، والتلويح بإثارة الأمر دولياً، تجاوز فج في حق ⁧مصر”، و “⁩رغبة الرئيس التركي، أصبحت واضحة في التغطية على تجاوزاته الداخلية، والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي”.

وأوضحت الخارجية المصرية، أن خطابات إردوغان وتصريحاته، تعكس حقيقة ارتباطه بالإخوان، واحتضانه فكرهم المتطرف، الذي تبناه فيما بعد تنظيمي القاعدة وداعش وغيرهم.