عاجل-مسؤول أميركي: الطائرة المسيرة أسقطت بصاروخ إيراني فوق خليج هرمز وليس فوق أجواء إيران

قال الحرس الثوري الإيراني، إنه أسقط طائرة "تجسس" بدون طيار أميركية، في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد، حين دخلت المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوه مبارك بالجنوب.

من جهة أخرى، قال الجيش الأميركي، إن الطائرة المسيرة الأميركية، أسقطت بصاروخ إيراني، فوق خليج هرمز، ونفى وجود أي طائرة أميركية تعمل فوق المجال الجوي الإيراني أمس، وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، الكابتن بيل أوربان "لم تكن هناك أي طائرة أميركية تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم".