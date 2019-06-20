ملياردير أميركي يثير احتمال انسحاب ترامب من رئاسيات 2020

أثار الملياردير الأميركي جيفري جوندلاخ، احتمال انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من سباق انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة العام المقبل.
وقال جوندلاخ، في مقابلة مع شبكة قناة "فوكس بيزنس"، "لست متأكداً حتى مما إذا كان سيخوض غمار المنافسة حقاً"، حسبما نقلت وكالة أنباء "بلومبرج".
وأضاف الملياردير المستثمر "إذا دخل الاقتصاد في ركود ولم يستطع (ترامب) انتشاله برفع الرسوم، فستكون أمامه فرصة ضئيلة جداً للترشح".
وأعطى جوندلاخ مثالاً على ذلك بالرئيس الأميركي الأسبق ليندون جونسون الذي خاض حملة انتخابية لفترة قصيرة ثم انسحب بسبب مشكلات تتعلق بالحرب.
وقال إن ولاية ترامب الثانية سيحددها مدى نجاح أدائه الاقتصادي.
وأضاف: "طالما أن الاقتصاد لم يتعثر، سيفوز ترامب بإعادة انتخابه".
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