هوك يتوجه إلى الشرق الأوسط لبحث "العدوان الإيراني"

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الممثل الأميركي الخاص لإيران بريان هوك، سيتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، لعقد اجتماعات في السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين لبحث "العدوان الإيراني في المنطقة".

وأضافت الوزارة في بيان أن "هوك سيقدم أيضاً معلومات مخابرات أميركية إضافية بشأن التهديدات النشطة التي تمثلها إيران على المنطقة في الوقت الراهن".

وتابع البيان أن هوك سيسافر الأسبوع المقبل إلى أوروبا للاجتماع مع مسؤولين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا "لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بالنظام الإيراني".

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وكان هوك قد صرّح اليوم في جلسة استماع في الكونجرس الأميركي، أن "على إيران مواجهة الدبلوماسية بالدبلوماسية وليس بالإرهاب"، لافتاً إلى أنها "تواصل دعمها الميليشيات الإرهابية وتطوير برامج الصواريخ الباليستية"، مشدداً على أن "أميركا فرضت عقوبات قصوى على النظام الإيران بهدف منعه من الحصول على السلاح النووي".

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وأكد هوك خلال الجلسة، أن "إيران تحاول زرع جذور عسكرية عميقة لها في سوريا، وتحاول أيضاً في لبنان تقويض الاستقرار عبر ميليشيات حزب الله"، مؤكداً أن ميليشيات "حزب الله" و"حماس" الإرهابية، "تعانيان من ضعف التمويل بسبب العقوبات".