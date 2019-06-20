كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرس الثوري الإيراني: إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية رسالة إلى واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، رفض بلاده التفاوض مع الولايات المتحدة في ظل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على إيران، مؤكدا كذلك إسقاط القوات الجوية الإيرانية لطائرة أمريكية مسيرة قبل ساعات.

وقال سلامي في خطاب، اليوم الخميس، "المفاوضات هي منطق الاستسلام، وأمريكا في المفاوضات تريد أن تسلب أسلحتنا الدفاعية، والشعب الذي تسلب أسلحته يصبح ضعيفا في الحرب".

وتابع سلامي، "لا نستطيع أن نثق بأمريكا مع كل هذا التاريخ من العداء تجاهنا".

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وعن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق محافظة هرمزغان، من جانب القوات الجوية، علق سلامي، "إسقاط طائرة التجسس الأمريكية يحمل رسالة واضحة وصريحة ودقيقة أن المدافعين عن حدود إيران جاهزون لأي اعتداء على البلاد".

وكانت قد قالت وكالة سباه نيوز، الذراع الإعلامي للحرس الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس إن الحرس الثوري أسقط طائرة "تجسس" أمريكية مسيرة في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد.

وجاء في التقرير "أُسقطت حين دخلت المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوه مبارك بالجنوب".