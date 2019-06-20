كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد رئيس البرلمان الإيراني: العلاقات الإيرانية الروسية "استراتيجية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن العلاقات الإيرانية الروسية علاقات استراتيجية، ويمكن للبلدين القيام بدور فعال في أمن واستقرار المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن عبد اللهيان قوله، اليوم الخميس 20 يونيو، خلال استقباله السفير الروسي لدى طهران، ليفان جاغاريان: "العلاقات الإيرانية الروسية علاقات استراتيجية".

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وأضاف: "ونظرا لمكانة إيران وروسيا وتأثيرهما الاستراتيجي في المنطقة، تستطيع طهران وموسكو القيام بدور فعال في استقرار وأمن المنطقة".

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في وقت سابق اليوم الخميس، أن موسكو تأسف لعدم وجود علامات على تخلي الولايات المتحدة عن نهج المواجهة مع إيران، وأن واشنطن مستمرة في لعبة استعراض العضلات، مشيرا إلى أن موسكو تخشى من اندلاع صراع جديد في الخليج.