كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: تستطيع الصين بناء 30 مفاعلا نوويا بمشاركتها في "الحزام والطريق" بحلول 2030 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول كبير في الصناعة، خلال اجتماع لهيئة استشارية سياسية في الصين هذا الأسبوع، بأن الصين يمكنها بناء ما يصل إلى 30 مفاعلًا نوويًا خارجيًا من خلال مشاركتها في مبادرة "الحزام والطريق" خلال العقد المقبل.

وقال وانج شوجون، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، للمندوبين، يوم أمس الاربعاء، إن الصين تحتاج إلى الاستفادة الكاملة من الفرص التى توفرها "الحزام والطريق"، وتقديم مزيد من الدعم المالى والسياسى لقطاعها النووى.

وأضاف المسؤول، في تقرير على الموقع الرسمي للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني: "أصبح الخروج من الطاقة النووية بالفعل استراتيجية دولة، وستساعد الصادرات النووية على تحسين تجارة التصدير لدينا وتحرير الطاقة الصناعية المحلية المتطورة".

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وأوضح، أن الصين بحاجة إلى تحسين البحث والتطوير، وتوطين إنتاج المكونات النووية الرئيسية، وتنمية الأسواق النووية المحلية والأجنبية على حد سواء لإعطاء "مزايا شاملة" للبلاد في التكاليف والتكنولوجيا.

ووفقًًا لخطابه الذي نشرته BJX.com.cn، بوابة أخبار صناعة الطاقة الصينية، أشار "وانج"، وهو أيضًا الرئيس السابق لشركة الصين الوطنية النووية المملوكة للدولة: "يمكن للمشروعات النووية - الحزام والطريق - أن تكسب الشركات الصينية ما يصل إلى تريليون يوان (145.52 مليار دولار) بحلول عام 2030.

وحسب بوابة الأخبار، قال المسؤول، إن 41 دولة من "الحزام والطريق" لديها بالفعل برامج للطاقة النووية أو تخطط لتطويرها، وأن الصين تحتاج فقط لتأمين حصتها في السوق بنسبة 20 ٪ لخلق خمسة ملايين وظيفة جديدة في هذا القطاع.