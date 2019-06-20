كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبب "الحقيقي" وراء خوف أمريكا من صواريخ "إس-400" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت صحيفة أمريكية ما تعتبره سببا حقيقيا وراء خوف الولايات المتحدة وحلفائها الأطلسيين من منظومات صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للطائرات.

ووفق "ناشيونال إنترست"، فإن أكثر ما يخيف الولايات المتحدة وحلف الناتو عامة هو إمكانية استخدام منظومات "إس-400" خلال الحرب الاقتصادية.

وأوضحت الصحيفة أن تصدير منظومات الدفاع الجوي يدر إيرادا كبيرا، مشيرة إلى أن روسيا يمكنها ان تستخدم العوائد المالية، مثلا، لتحديث أسلحة جيشها. وتضم قائمة مشتري منظومات "إس-400" الموجودين والمحتملين، حسب الصحيفة الأمريكية، الصين والهند وتركيا والسعودية وقطر.

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ثانيا، لا يمكن أن ترضى الولايات المتحدة وحلفاؤها بتوطيد مواقع روسيا في سوق العالم للأسلحة من خلال توريد منظومات الأسلحة المتطورة.

ثالثا، يخاف الغرب من تطوير علاقات روسيا مع الصين عبر تسليم منظومات "إس-400" إلى هذه الدولة مع العلم أن الصين باتت تتحدى الولايات المتحدة في المجال الاقتصادي والعسكري.