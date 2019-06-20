كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: إرسال تهديدات بالقتل إلى السياسيين المؤيدين للاجئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع تكثيف التحقيق في مقتل والتر لوبك، تعرض رئيس بلدية كولونيا والعديد من السياسيين الألمان الآخرين للخطر. وقالت الشرطة، إن التهديدات من المحتمل أن ينبع أيضًا من اليمينيين المتطرفين.

كشفت الشرطة الألمانية، أن عمدة كولونيا هنرييت ريكر تلقى تهديدًا بالقتل، وذلك بعد أسابيع فقط من مقتل سياسي ألماني فيما تعتقد السلطات أنه "هجوم يميني متطرف".

وقالت الشرطة في المدينة الألمانية الغربية، يوم أمس الأربعاء، صحيفة "بيلد"، واسعة الانتشار، إنه من المعتقد أنه تم إرسال مذكرة التهديد من قبل شخص نشط في المشهد اليميني المتطرف.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت التهديدات مرتبطة بإطلاق النار على رئيس إقليم كاسل، والتر لوبك، الذي قُتل في أوائل يونيو فيما بدا أنه عملية اغتيال على غرار الإعدام.